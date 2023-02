Séisme en Turquie et en Syrie : un nouveau-né retrouvé vivant six jours après sous les décombres

Halit Ali Talha, âgé de 21 jours, est resté six jours sous les ruines d'un immeuble, protégé par le corps de sa mère, morte dans l'effondrement.

Encore un sauvetage miraculeux. Six jours après les puissants séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie et qui ont fait plus de 35 000 morts (31 643 en Turquie et 3 581 en Syrie), les sauveteurs continuent à sortir des survivants des décombres, bien au-delà de la période cruciale des 72 heures après la catastrophe. Dans la nuit de dimanche 12 au lundi 13 février, sept personnes ont été dégagées vivantes, selon la presse turque. Samedi, le nouveau-né Halit Ali Talha, un bébé de 21 jours a été retrouvé dans la province d'Hatay, en Syrie, après six jours passés sous les décombres d'un immeuble.

L'enfant a été retrouvé par Zafer, un pompier, qui a raconté à BFMTV avoir entendu "un son qu'il n'arrivait pas à identifier car il ne s'agissait ni d'une voix d'adulte ni d'enfant". L'enfant a été transporté à l'hôpital et ses jours ne sont pas en danger. Il a été protégé dans les décombres par le corps de sa mère, morte après l'effondrement d'un immeuble. D'autres histoires semblables apparaissent ces dernières heures. Ainsi, un enfant de 3 ans a été sauvé à Kahramanmaras, une femme de 40 ans l'a aussi au bout de 170 heures à Gaziantep en Turquie.