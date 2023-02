Séisme en Turquie et en Syrie : l'Allemagne simplifie ses procédures d'obtention de visas

Lundi 13 février, le bilan provisoire après les séismes en Turquie et en Syrie fait état de plus de 33 000 morts. Le journaliste Laurent Desbonnets, correspondant de France Télévisions à Berlin, explique que l'Allemagne a décidé de simplifier les procédures pour obtenir des visas de trois mois.

Après les séismes en Turquie et en Syrie, le bilan provisoire fait état de plus de 33 000 morts, dans la matinée du lundi 13 février. Face à cette catastrophe, l'Allemagne a décidé de mettre en place "des procédures très simplifiées pour obtenir des visas de trois mois", explique le journaliste Laurent Desbonnets, correspondant de France Télévisions à Berlin (Allemagne). Des visas qui permettront de venir en Allemagne pour "se loger et se faire soigner".

Des "centres de visas" déjà installés

"Le ministère allemand des Affaires étrangères a déjà renforcé ses équipes sur place, notamment en Turquie, au plus près des zones touchées", poursuit le journaliste, indiquant que "des centres de visas" ont ainsi été installés "pour diminuer les contraintes administratives". Pour obtenir ce visa allemand, il faut avoir un passeport en cours de validité, et surtout avoir de la famille ou un point de chute en Allemagne. Plus de trois millions de personnes d'origine turque résident déjà en Allemagne, et 900 000 personnes d'origine syrienne.