Pollution aux particules fines : des restrictions de circulation dans le Rhône

15 métropoles sont placées en alerte rouge à la pollution aux particules fines, lundi 13 février, dont celle de Lyon, dans le Rhône, où se trouve le journaliste Thibault Grosse en direct. Il explique que des restrictions de circulation sont mises en place dans le département.

Lundi 13 février, 15 métropoles sont placées en alerte rouge à la pollution aux particules fines, dont celle de Lyon (Rhône) où se trouve le journaliste Thibault Grosse en direct. La préfecture a décidé de renforcer les restrictions de circulation à Lyon pour la journée. "Ici, cet épisode de pollution dure depuis plusieurs jours. On s'en rend compte nous-mêmes : malgré le grand soleil et le ciel bleu, l'horizon demeure gris et brumeux, et je vous assure que ce n'est pas uniquement lié au brouillard", décrit Thibault Grosse.

Des restrictions de circulation

En ce qui concerne les restrictions de circulation, "les véhicules Crit'Air 3, c'est-à-dire les véhicules diesel qui datent d'avant 2010 et les voitures à essence qui datent d'avant 2005, auront interdiction de circuler aujourd'hui sur la zone de faibles émissions de la métropole. Ça concerne une grande partie des communes de Lyon mais aussi les communes de Villeurbanne (Rhône) et Caluire (Rhône). Sur l'ensemble du département du Rhône, les véhicules devront réduire leur vitesse de 10 à 20 km/h selon les axes de circulation", précise le journaliste.