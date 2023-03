Séisme en Syrie : à la découverte d’Alep, dévastée par la guerre et le tremblement de terre

En Syrie, il y a eu près de 6 000 morts lors du séisme qui a aussi touché la Turquie. Le pays est peu accessible, le président Bachar el Assad fait figure de paria. À Alep, les ravages du tremblement de terre ont succédé à ceux de la guerre.

Alep (Syrie) a été ravagée. Certains immeubles sont détruits par la guerre civile et les bombes, d’autres par le séisme du 6 février dernier. C’est la double peine pour les civils qui manquent de tout. Une famille vit sous une tente depuis la terrible nuit où la terre a tremblé. "Nous avons fabriqué cette tente avec des bâches. Depuis un mois maintenant, nous dormons ici", explique une femme. Le toit de l’immeuble de cette famille s’est effondré cette nuit-là.

6 000 Syriens tués

6 000 Syriens ont été tués lors du séisme. "La guerre nous a abattus, mais le séisme nous a achevés, nous n’avons plus de vie, nous ne réussissions plus à vivre", déplore un homme. Dans cette région du nord-ouest de la Syrie, ravagée par la guerre, l’aide humanitaire arrive au compte-goutte. La nuit, les températures sont glaciales. Les enfants sont traumatisés et dorment mal.