VRAI OU FAKE : la Russie est-elle "noyée sous le cash" malgré les sanctions ?

Jordan Bardella, député européen du Rassemblement national, estime que les sanctions prises contre l'économie russe ne marchent pas. "On voit que les sanctions énergétiques prises contre la Russie sont beaucoup plus douloureuses pour le peuple français que pour la Russie. La Russie est noyée sous le cash. L'excédent commercial a été multiplié par 2 et ses revenus d'hydrocarbures ont agumenté de 40%", a-t-il ainsi déclaré sur BFMTV le 4 septembre.

L'économie russe affaiblie mais résiliente

Ces deux éléments sont vrais : l'excédent commercial russe atteint des records, avec plus de 70 milliards de dollars au deuxième trismestre, et les revenus des exportations énergétiques ont explosé par rapport à l'an dernier. Mais ces chiffres ne témoignent pas forcément de la bonne santé de l'économie russe. L'excédent commercial est surtout fort parce que les importations sont en chute libre. D'autres indicateurs sont mauvais : le PIB est en baisse de 6% selon le FMI, et même de 8% selon le ministère de l'Économie russe. L'équivalent de 40% de l'activité économique est partie de Russie après les sanctions, avec 1 200 entreprises étrangères parties. C'est donc l'activité liée aux hydrocarbures qui maintient à flot l'économie russe, qui reste néanmoins plus résistante que les prédictions ne le disaient.