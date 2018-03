Vladimir Poutine : l'homme de tous les pouvoirs

Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 18 ans. Il a succédé de manière inattendue à Boris Elstine un 31 décembre. Poutine était alors le patron des services secrets russes. Il essaye depuis de construire l'image d'un homme fort, qui apparaît en sportif, en soldat, en chef d'État, mais aussi en chef de guerre. En 2008, la Constitution russe l'oblige à remettre les clés du Kremlin. Il fait alors élire comme président son Premier ministre.

Une Russie forte et respectée

Mais dans les faits, c'est toujours lui qui commande. Quatre ans plus tard, il revient au pouvoir suprême. Vladimir Poutine redevient président, et l'opposition descend dans la rue et elle est réprimée. Sa doctrine est simple : que la Russie soit forte pour être respectée dans le monde. Symbole de sa volonté : l'annexion de la Crimée en 2014 et le soutien sans faille au régime syrien de Bachar al-Assad.

Le JT

Les autres sujets du JT