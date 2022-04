Témoignages : ils relatent leurs rencontres avec Vladimir Poutine

C’est un chef d’État toujours plus difficile à comprendre. Pour tenter de percer le mystère Poutine, les journalistes de France Télévisions ont interviewé des personnalités politiques l’ayant côtoyé à différents moments de sa vie. Parmi eux, Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice à Moscou, François Hollande, ancien président de la République française et Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe. Ce dernier revient sur l’enfance de Vladimir Poutine qui a été abandonné et a été formé par les règles de la pègre de Saint-Pétersbourg.



Un homme imprévisible



"Tant qu’il n’est pas contraint de reculer, il avance", affirme François Hollande qui assure que le chef du Kremlin a toujours la même position : "le rapport de force". L’ancien du KGB est devenu expert dans l’art de déstabiliser son interlocuteur. "En réalité, on ne sait ce qu’il veut faire que quand il l’a fait", témoigne Sylvie Bermann. Vladimir Poutine est un homme imprévisible à tel point que certains se demandent s’il n’a pas perdu la raison concernant la guerre en Ukraine. Une opinion que ne partage pas du tout François Hollande. Selon Vladimir Fedorovski, qui a lu son dossier lorsque Poutine était au KGB, ses supérieurs lui reprochaient d’être "imperméable face au danger".