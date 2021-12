Russie : Vladimir Poutine s'exprimera lors de sa conférence de presse annuelle

En Russie, le président Vladimir Poutine tiendra sa conférence de presse annuelle jeudi 23 décembre. Un événement particulièrement attendu au moment où les relations entre la Russie et l'Occident n'ont jamais été aussi mauvaises depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. "Est-ce que la Russie va se lancer dans une offensive armée en Ukraine ? Vladimir Poutine prétend vouloir l'éviter, mais il a adopté cette semaine un ton très belliqueux, et plusieurs pays occidentaux ont affirmé qu'il avait encore renforcé ses capacités militaires à la frontière avec l'Ukraine", rapporte le journaliste Luc Lacroix, correspondant à Moscou, en direct pour le 8 Heures de France 2, jeudi.

Vladimir Poutine aussi attendu sur la question des droits de l'homme

Cette conférence de presse devrait durer trois heures. "Ce n'est pas sûr qu'on ait toutes les réponses [sur le sujet des tensions avec l'Ukraine]. L'année dernière, elle avait été largement consacrée à la situation intérieure", ajoute le journaliste, qui poursuit : "Vladimir Poutine est aussi attendu sur la question des droits de l'homme, car cette année 2021 a commencé par l'arrestation de l'opposant Alexeï Navalny."