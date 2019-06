Russie : un homme d'affaires français accusé de fraude face à la justice

Le 14 février dernier, à 7 heures du matin, une dizaine d'enquêteurs des services de renseignement russes frappent à la porte de la famille Delpal. C'est le mari de Cécile, Philippe Delpal, que les enquêteurs du FSB (Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie) sont venus interpeller. Après huit heures de perquisition, il est conduit en détention. Philippe Delpal est le directeur financier d'un fonds d'investissements réputé en Russie, Baring Vostok Capital Partners. Avec son président, l'Américain Michael Calvey, et quatre employés de la société, ils sont accusés d'avoir détourné 33 millions d'euros aux dépends d'une banque russe. C'est la première fois que des hommes d'affaires étrangers sont arrêtés dans ce qui a tout d'un différend commercial. Les avocats de Baring Vostok soupçonnent les plaignants d'avoir fait jouer leurs relations dans les services de renseignement pour faire arrêter et condamner les dirigeants du fonds d'investissements.

Le patron de Baring Vostok placé en résidence surveillée

Au Forum économique de Saint-Pétersbourg (Russie), Vladimir Poutine se veut rassurant. Le président russe demande au procureur général de le tenir informé de l'évolution de l'enquête. Cela fait quatre mois que Philippe Delpal est détenu dans une prison. Ni sa femme ni ses enfants n'ont le droit de lui rendre visite. Michael Calvey, le patron de Baring Vostok, lui, a pu quitter sa cellule. Il est en résidence surveillée depuis le mois d'avril. Cécile Delpal y voit une raison d'espérer. Jamais jusqu'à présent Philippe Delpal n'a eu l'occasion de se défendre sur le fond et de répondre à ceux qui l'accusent. Le véritable procès ne commencera sans doute pas avant l'automne. Au palais de l'Élysée et au ministère des Affaires étrangères, on suit cette affaire avec beaucoup d'attention. Mais pas question de laisser croire que la France pourrait vouloir faire pression sur la justice russe.

