Russie : des sosies des candidats sèment le trouble avant les élections législatives

Ce week-end, les élections législatives en Russie vont avoir lieu. Pour le moment, le parti Russie Unie, actuellement au pouvoir, semble promis à la victoire, même s'il y a "une certaine fébrilité" du côté du Kremlin. Du côté de l'opposition, les alliés d'Alexei Navalny n'ont parfois pas pu présenter leurs propres candidats. Les Russes ont jusqu'à dimanche 19 septembre au soir pour voter. Cependant, pour "certains, il sera difficile de distinguer et de repérer leur propre candidat" explique Luc Lacroix.



Des homonymes et des sosies dans les scrutins

Ces élections sont marquées par des sosies et des homonymes présents dans les scrutins. Les électeurs n'arrivent plus à s'y retrouver, comme en témoigne une habitante russe. "Ils se ressemblent beaucoup, ils sont presque identiques." Une autre peine également à distinguer leur candidat favori : "Ils se ressemblent beaucoup, mais le vrai à une tête plus grosse". De nombreux candidats de l'opposition ont vu des homonymes venir semer le trouble dans ces élections, mais n'ont aucun recours possible devant la justice.