Présidentielle 2022 : en campagne à Pau, la candidat Macron redevient président pour un échange avec Vladimir Poutine

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont à nouveau entretenus, dans l'après-midi du vendredi 18 mars, alors que le président français rencontrait plus tôt dans la journée des citoyens à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Même pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron doit parfois revêtir le costume du président, guerre en Ukraine oblige. Il a notamment, vendredi 18 mars, échangé avec Vladimir Poutine au téléphone. "C'est depuis la préfecture, ici à Pau (Pyrénées-Atlantiques), qu'Emmanuel Macron a passé cet appel à Vladimir Poutine. L'entretien a duré 1h10", rapporte le journaliste Guillaume Daret, en direct de Pau. "Selon l'Elysée, le président français a redit 'sa préoccupation extrême au sujet de la situation à Marioupol' (Ukraine) et a exigé à nouveau un cessez-le-feu immédiat. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a rejeté à nouveau la responsabilité de cette guerre sur l'Ukraine", poursuit le journaliste

Emmanuel Macron a rencontré des citoyens à Pau

Un peu plus tôt dans la journée du vendredi 18 mars, le candidat Emmanuel Macron avait rencontré des citoyens à Pau, choisis par la presse quotidienne régionale. "Un échange qui a duré un peu plus de 3h30, et qui lui a permis d'assurer le service après-vente du projet qu'il a présenté [jeudi 17 mars]", conclut le journaliste Guillaume Daret.