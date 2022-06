Où en est l'Union européenne après la présidence française ?

Interrogé sur l'impact que pourrait avoir la guerre en Ukraine sur l'accélération de la construction européenne, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, évoque "une prise de conscience qu'avec cette guerre en Ukraine, l'Europe était en danger". La situation aurait ainsi permis aux Européens de se montrer plus cohérents et solidaires qu'ils ne l'étaient jusqu'alors.



La guerre a sorti l'Europe de sa léthargie

L'enseignant à Sciences Po estime que ces événements tragiques ont "sauvé [l'Europe] d'une forme de léthargie institutionnelle. Nous n'étions plus capables de décider quoi que ce soit, le vote à l'unanimité, on ne savait plus ce qu'on voulait faire sur le plan de la fiscalité, et c'était aussi un moment de sortie de crise du Covid", énumère-t-il. La guerre en Ukraine aurait donc obligé l'Union européenne a une réaction solidaire et immédiate, notamment en votant des sanctions économiques contre la Russie qui ont obligé des pays comme l'Allemagne à "une véritable révolution politique".