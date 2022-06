Otan : les pays membres unis contre la Russie

L’Ukraine a été au cœur de la première journée du sommet de l’Otan à Madrid (Espagne), mercredi 29 juin. "Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a participé, en visioconférence, au début de ce sommet. Il a fait deux demandes aux pays membres de l’Otan : des équipements militaires, notamment de l’artillerie précise et moderne, et un soutien financier encore plus important pour faire face à la Russie", explique le journaliste Guillaume Daret, envoyé spécial à Madrid, ce mercredi.

La Russie dénonce un "élargissement déstabilisateur"

La guerre en Ukraine "a totalement relancé l’Otan sur le continent européen. Emmanuel Macron a expliqué qu’il fallait envoyer un signal fort et d’unité de la part des membres de l’alliance atlantique", précise le journaliste. "Le secrétaire général de l’organisation a rappelé ce matin que la Russie était une menace sérieuse pour les pays membres de l’Otan, selon ses termes", poursuit Guillaume Daret, qui indique également que la Suède et la Finlande vont pouvoir intégrer l’Otan. De son côté, le Kremlin dénonce un "élargissement déstabilisateur".