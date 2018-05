Macron-Poutine : de nombreux points de crispation

Emmanuel Macron est en visite d'État pour deux jours en Russie. Le chef de l'État doit rencontrer jeudi 24 mai Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Il y a un an à Versailles, le président français avait déroulé le tapis rouge à son homologue russe. Une tentative pour réchauffer les relations entre les deux pays, malgré le soutien de Vladimir Poutine à Marine Le Pen pendant la présidentielle et la campagne de dénigrement menée par les médias russes.

Aujourd'hui, les objets de frictions sont nombreux entre les deux hommes. Début mars, l'empoisonnement en Angleterre de l'ex-espion russe, Sergeï Skripal et de sa fille, provoque une crise diplomatique. Quelques semaines plus tard, la France participe aux Frappes en Syrie contre l'allié du Kremlin Bachar al-Assad. Malgré ces tensions, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine partagent un terrain d'entente : tous deux souhaitent maintenir l'accord sur le nucléaire iranien malgré le retrait des États-Unis.

