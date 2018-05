Russie : Vladimir Poutine entame un quatrième mandat

Pour son investiture en Russie ce lundi 7 mai, Vladimir Poutine a choisi de flatter la fierté nationale. C'est à bord d'une voiture 100% russes, fabriquée tout spécialement pour lui, qu'il va traverser les allées du Kremlin. Au pouvoir depuis 18 ans déjà, le président russe entame un quatrième mandat. Dans les grandes salles d'apparat du palais, tout ce que la Russie compte de dignitaires se presse pour l'applaudir.



Lutter contre la pauvreté pour éviter la colère de la rue

Vladmimir Poutine jure de défendre les droits et la liberté des citoyens, selon la formule consacrée. Son dernier mandat fut celui d'une confrontation de plus en plus directe avec l'Occident. Jamais les relations avec les États-Unis et l'Europe n'ont été aussi mauvaises depuis la fin de la Guerre froide. A l'avenir, Vladimir Poutine semble vouloir se concentrer sur l'économie, bien mal en point en Russie. Selon un sondage publié ce lundi 7 mai, 45% des Russes reprochent à Vladimir Poutine de ne pas avoir su répartir les richesses de façon plus équitable. Lutter contre la pauvreté pour éviter la colère de la rue, c'est le défi des années à venir pour le président russe.

Le JT

Les autres sujets du JT