L’Ukraine candidate à l’Union européenne : quelle réaction en Russie ?

Jeudi 23 juin, l’Union européenne a accordé le statut de candidat à l’Ukraine. En duplex depuis Kaliningrad (Russie) dans le 23h de Franceinfo, le journaliste Luc Lacroix explique qu’en Russie, "la position officielle, c’est Vladimir Poutine qui l’a donnée avant même la décision d’aujourd’hui (jeudi) en disant en somme peu importe, puisque l’Union européenne est une alliance économique, pas une alliance militaire comme l’OTAN. Il a aussi ajouté qu’en faisant cela, l’Ukraine deviendrait une sorte de colonie européenne", indique-t-il.

"Pas de colère visible, plutôt du mépris"

Le journaliste indique qu’il n’y a "pas de colère visible, plutôt du mépris, mais laisser faire, dire que ce n’est pas important n’est toutefois pas anodin. D’un côté, c’est dans la droite ligne de ce que dit la Russie qui discrédite l’Union européenne en disant qu’elle est divisée, qu’elle est faible, qu’elle n’est plus que l’appendice de l’OTAN et des États-Unis. Mais d’un autre côté, cela vient reconnaitre l’arrimage de l’Ukraine à l’Europe et ça, ça va à l’encontre de ce que dit Vladimir Poutine quand il dit que les Russes et les Ukrainiens sont des peuples frères", détaille Luc Lacroix.