International : Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine dans sa résidence d'été avant le G7

Le pari de la rencontre qui a lieu lundi 19 août entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à Brégançon (Var), "c'est d'arrimer la Russie à l'Europe, alors qu'elle se tourne de plus en plus vers la Chine", commence à expliquer la journaliste Valérie Astruc, en direct de Brégançon dans le Var. Les points de désaccord entre les deux présidents sont nombreux. "Vladimir Poutine affiche son mépris pour la démocratie et ne fait pas mystère de vouloir disloquer l'Europe ainsi que l'ordre mondial, mais, pour réussir son G7, Emmanuel Macron a besoin de Moscou", continue la journaliste de France Télévisions.

"Le nucléaire iranien, la paix en Syrie et l'espoir de paix en Ukraine"

Si Emmanuel Macron a besoin de Vladimir Poutine pour réussir le sommet qui se prépare c'est "d'abord pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. La Russie peut peser sur l'allié de Téhéran", précise Valérie Astruc. Deux autres dossiers peuvent être abordés par les deux présidents : "la paix en Syrie. Là encore, la Russie peut influencer le régime de Bachar Al-Assad. Ensuite, l'espoir de paix en Ukraine. Emmanuel Macron espère stopper l'annexion rampante de Moscou", détaille la journaliste.

