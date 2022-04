Guerre en Ukraine : une troublante vague de suicides chez les oligarques russes

Depuis le début de la guerre en Ukraine, une étrange vague de décès a été constatée. Six oligarques russes sont morts dans de mystérieuses circonstances. Presque tous sont en lien avec l'entreprise Gazprom.

Se sont-ils suicidés, où ont-ils été éliminés ? Au cours des dernières semaines, six hommes d'affaires russes ont été retrouvés morts. À chaque fois, les similitudes sont troublantes. Le 19 avril à Lloret de Mar (Espagne), Sergey Protosenya était découvert pendu dans sa villa de la Costa Brava, une hache et un couteau à proximité. Les corps de sa femme et de sa fille ont également été identifiés. Sergey Protosenya était l'ancien directeur général du géant gazier russe Novatek, actuellement visé par des sanctions occidentales.



Tous tiraillés par les sanctions occidentales

Selon l'entreprise russe, la thèse d'un triple meurtre déguisé ne tient pas. "Nous sommes convaincus que ces spéculations n'ont aucun rapport avec la réalité", a communiqué la société, le 21 avril. Si l'histoire de Sergey Protosenya interroge, c'est parce qu'elle ressemble à celle de cinq autres hommes d'affaires russes, spécialisés dans le secteur de l'énergie, et retrouvés eux aussi morts, en Russie et au Royaume-Uni. Ces oligarques étaient tiraillés par les sanctions occidentales, entre la loyauté et la trahison au Kremlin.