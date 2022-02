Guerre en Ukraine : un air de victoire flotte déjà dans le Donbass

Comment ont réagi les habitants du Donbass à l'invasion russe, jeudi 24 février ? "J'ai parlé à des civils durant toute la journée, dans leur très grande majorité ils soutiennent l'intervention, certains crient d'ailleurs déjà victoire, tandis que d'autres disent que seule la Russie peut apporter la paix", rapporte le journaliste Luc Lacroix, en duplex depuis Donetsk (Donbass).

Des tirs à l'arme lourde permanents

Dans la région, l'ennemi, c'est l'Ukraine. "La seule critique véritable que j'ai entendue, c'était de demander pourquoi l'intervention de la Russie n'était pas plus massive et n'avait pas été plus rapide", précise le journaliste. Depuis l'annonce de Vladimir Poutine, tôt dans la matinée, "on entend presque sans discontinuer des tirs à l'arme lourde", rapporte enfin Luc Lacroix. Une femme aurait été blessée par un éclat.