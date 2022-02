Guerre en Ukraine : les forces russes, vont-elles s’emparer de Kiev, la capitale ?

Depuis jeudi 24 février, la guerre est officiellement en cours en Ukraine, plus particulièrement à Kiev, la capitale. Ciblée par de multiples bombardements, la ville va-t-elle tomber ?

Des forces ukrainiennes emportent quelques caisses et fuient en courant leur quartier général du centre de Kiev (Ukraine), dans la matinée du vendredi 25 février. Cela en dit long sur la tension présente au sein de l’armée ukrainienne. Les forces russes se rapprochent. Les habitants qui osent sortir dans les rues applaudissent leurs soldats, voulant croire qu’une résistance est encore possible.



La population tente de fuir la capitale

Les bombardements se sont intensifiés dans la nuit. "C’était terrible, des bombardements horribles, et ça s’est amplifié vers 4 heures, 5 heures du matin", témoigne un ressortissant français. D’autres ont trouvé refuge dans le métro. L’angoisse et la sidération se lisent sur les visages. "Je suis ici parce que je pense que c’est l’un des seuls endroits en ce moment où vous pouvez vous cacher à Kiev", explique un Ukrainien. "Je me sens anxieux, c’est tellement inhabituel. Rien de tout cela ne semble réel", raconte un autre. Certains ont préféré fuir, créant des embouteillages monstres. Le Président a appelé à la mobilisation nationale.