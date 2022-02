Guerre en Ukraine : de quels moyens dispose l'armée pour se défendre ?

Mercredi 23 février, Boris Johnson a annoncé que Londres allait renforcer son aide militaire à Kiev par des armes létales défensives. Mais de quel aide militaire l’Ukraine dispose-t-elle actuellement ? "Difficile à dire, car l’Ukraine ne publie pas la liste exhaustive de son, arsenal ou de l’aide qu’elle reçoit. Il faut donc attendre la communication de la puissance donatrice. Sans surprise, les Etats-Unis sont les plus impliqués avec une aide d’une valeur de plus de 180 millions d’euros contenant des missiles anti-char, des lance-grenades ou encore des mortiers, des obus et des munitions légères", explique Nicolas Carvalho sur le plateau de franceinfo. Le Canada a envoyé pour 7 millions d’euros d’équipements, le Royaume-Uni, la Lituanie et les Pays-Bas aussi. L’Allemagne refuse d’envoyer des armes létales et a fait parvenir 5000 casques, et la France du matériel humanitaire, tel que des tentes.

Besoin urgent d'armes

Pour l’heure donc, la France n’a pas communiqué sur d’éventuelles aides militaires. "La France, avec ses partenaires européens, a fourni de l’aide à l’Ukraine. Aujourd’hui la question est de savoir quelles sanctions il faut appliquer. Lors du futur conseil européen, la question de l’aide complémentaire sera posée", précise Anne Genetet, députée des Français établis hors de France, invitée du 23h de franceinfo. "Si l’on compare 2014 et 2022, l’armée ukrainienne n’a plus rien à voir. Aujourd’hui ils ont besoin de dons d’armes et ils sont prêts. Il y a des entraînements dans les cours des immeubles à Kiev", souligne Andreï Vaitovich, journaliste franco-bélarusse, également invité sur le plateau du 23h de franceinfo.