Guerre en Ukraine : le bilan après neuf jours de guerre

Un immeuble résidentiel au nord de Kiev (Ukraine) est complètement dévasté par les bombardements. Le conflit s’enlise et n’épargne pas les civils après neuf jours de guerre, vendredi 4 mars. À quelques mètres de l’immeuble, une maison en flamme vient d’être touchée par une bombe. Des habitants tentent de sauver des vêtements et du mobilier. "Je laisse ici toute ma vie, toute ma vie est partie en flammes", explose de colère un Ukrainien, en pleurs.



L’avancée des Russes au sud du pays

Contrairement aux premiers jours, plus aucun bâtiment n’est un abri. Les Russes ont même bombardé une école primaire. Tout un quartier a été soufflé par les explosions. Les civils sont parfois pris au piège entre des échanges de tirs. Une civile a d’ailleurs été tuée sur le coup dans sa voiture. Au nord, l’offensive russe avance lentement, mais au sud, leur progression est plus marquée. Marioupol (Ukraine) est encerclée et la ville de Kherson (Ukraine) est désormais aux mains des Russes.