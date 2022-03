Guerre en Ukraine : le bilan après 11 jours de combats

À Marioupol, les bombardements russes intensifs ne cessent depuis plusieurs jours. Dans un hôpital, une infirmière ne peut retenir ses larmes de peur. Une femme prie assise dans son fauteuil roulant, pendant que les autres se serrent les uns contre les autres au sol. Les habitants se terrent où ils peuvent et les ONG craignent dans cette ville un crime de guerre. Le cessez-le-feu n’a une nouvelle fois pas été respecté.

Les infrastructures détruites

Certains de ceux qui ont réussi à s’échapper sont arrivés à l’Est, dominé par les pro-russes. Une femme témoigne : "On a vu des maisons brûlées, des gens assis dans les caves. Les gens se tirent dessus, on n'a plus rien, plus d’eau, de gaz, d’électricité". Un entrepôt alimentaire a été bombardé dans la région de Kiev. Les Russes détruisent toutes les infrastructures. À Lviv, ville encore épargnée par les bombes, les déplacés continuent d’arriver en masse. Les maris et frères sont restés afin de combattre.