Guerre en Ukraine : "Indépendamment du conflit, nous sommes contre tout élargissement de l'Union européenne", déclare Adrien Quatennens

Deux semaines après le début de la guerre en Ukraine, les chefs d'Etat et de gouvernement européens, réunis à Versailles depuis le jeudi 10 mars, souhaitent mettre en place davantage de sanctions contre la Russie. Toutefois, ils n'annonceront pas d'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'Union européenne. "Indépendamment du conflit, et je crois que ce ne serait pas une bonne idée de faire adhérer un pays à l'Union européenne en pleine guerre, nous sommes contre tout élargissement de l'Union européenne pour une raison très simple : l'Europe que nous avons sous les yeux est un marché qui empêche l'harmonisation sociale et fiscale", a expliqué Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, invité des "4V", vendredi 11 mars.



Une France non alignée

S'il a dit approuver les conversations téléphoniques qu'Emmanuel Macron continue d'avoir avec le président russe Vladimir Poutine, Adrien Quatennens a tout de même estimé que "le fait que la France soit encore aujourd'hui alignée dans le cadre de l'Otan pose problème". "Quand Vladimir Poutine converse avec monsieur Macron, il sait qu'il n'a pas en face de lui quelqu'un qui a les clés du conflit entre les mains. Quand Jean-Luc Mélenchon parle d'une France non alignée, ça ne veut pas dire une France neutre (...), nous condamnons ce que fait Vladimir Poutine. Mais une France non alignée, c'est permettre que la France, sur la scène internationale, joue son rôle de puissance médiatrice, qu'elle soit vécue par tous ses interlocuteurs comme fiable."