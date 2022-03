Guerre en Ukraine : émotion et inquiétude, après l’attaque de la centrale de Zaporijia

Les autorités ukrainiennes assurent que la sécurité nucléaire est garantie, après le bombardement par l’armée russe de la centrale de Zaporijia, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 mars. L’émotion et l’inquiétude sont bien sûr vives, comme nous le rapporte Maryse Burgot, envoyée spéciale de France Télévisions, dans le 13 Heures.

C’est au sud-ouest de cette ville de Zaporijia (Ukraine), que la centrale nucléaire a été bombardée par les Russes. Vous voyez ici des centaines et des centaines de personnes qui attendent sur le quai de cette gare pour essayer de monter dans ce train et partir vers la ville de Lviv, qui est plus à l’ouest du pays. C’est impressionnant de voir le nombre de personnes rassemblées ici, qui tentent de partir, indique Maryse Burgot, envoyée spéciale à Zaporijia pour France Télévisions, dans le 13 Heures du vendredi 4 mars.

Les habitants souhaitent désormais partir

Tous ces gens nous disent que jusqu’à présent, ils voulaient rester, mais qu'après ce qu’il s’est passé dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 mars à la centrale nucléaire, ils souhaitent désormais partir. Les combats ont été féroces dans la nuit, entre les forces ukrainiennes et les soldats russes autour de cette centrale nucléaire. Nous avons pu ce matin visiter un hôpital où sont certains blessés, et le directeur de cet hôpital nous expliquait qu’il était absolument sidéré de voir ce qu’il s’était passé cette nuit, dans cette centrale nucléaire, rapporte la journaliste.