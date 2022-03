Guerre en Ukraine : à Lviv, la menace russe se rapproche

"Il y a maintenant plusieurs nuits que Lviv connaît des alertes, encore une d’ailleurs ce matin encore aux alentours de 11 heures", rapporte vendredi 4 mars Agnès Vahramian, envoyée spéciale à Lviv (Ukraine). La sirène se déclenche à chaque fois que l’armée détecte des missiles russes à longue portée qui pourraient atteindre la ville, qui n’a pas été encore touchée.



Lviv située 80 km de l’Otan

"Nous sommes loin du front, 700 km de Kiev, 1200 km de Marioupol, mais les autorités préparent la population à une attaque surprise. Ils ont construit des barrages à l’entrée", précise la journaliste. Lviv est un carrefour stratégique. Des réfugiés y affluent et de plus, toute l’industrie de la région est tournée vers l’armement de l’armée ukrainienne. "Il n’y a pas de raison de penser que Vladimir Poutine veuille atteindre cette ville très à l’ouest", conclut la journaliste, mais tout le monde se prépare, car la ville se situe à 80 km de la frontière polonaise et donc de l’Otan.