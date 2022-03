Guerre en Ukraine : la France déploie le porte-avions "Charles-de-Gaulle" pour "dissuader" une attaque sur le flanc est de l'Otan

Objectif affiché : "observer et dissuader". Invitée de BFMTV, jeudi 3 mars, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé que le porte-avions Charles-de-Gaulle, jusque-là utilisé pour la lutte contre le terrorisme depuis Chypre, s'était déplacé en Méditerranée pour se rapprocher de la Roumanie. L'Etat-major des Armées a publié dans la foulée une vidéo pour illustrer cette décision.

#CLEMENCEAU 22 | Participation du groupe aéronaval @French_CSG au renforcement de la posture défensive et dissuasive de l’@NATO en #EUROPE de l’Est.

Mission : participer au dispositif de surveillance et de défense aérienne du flanc oriental de l’Alliance. #SolidaritéStratégique pic.twitter.com/0Tx2TPXKqk — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) March 3, 2022

Une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, la ministre a indiqué que les avions qui décolleront du bâtiment voleront "plein nord vers le territoire de la Roumanie, où là, ils auront la capacité d'observer et de dissuader". "Dès le 24 février, nous avons envoyé des avions de chasse et leur ravitailleur depuis la France, précisément pour opérer ces missions de protection au profit des Etats baltes", a rappelé Florence Parly.

Florence Parly en Roumanie dimanche

"Nous voulons envoyer un message dissuasif vis-à-vis de la Russie afin que la Russie ne fasse pas un pas de plus et que la Russie ne se mette pas en tête de franchir cette limite que constitue l'Alliance atlantique ; nous sommes des pays qui sont liés par un pacte de solidarité et la Russie sait que si l'un d'entre nous était attaqué, alors c'est toute l'Alliance qui riposterait", avait prévenu, plus tôt dans la journée, la ministre au micro de franceinfo.

Florence Parly se rendra dimanche en Roumanie à la rencontre des soldats envoyés par la France. "Nous les avons déployés parce nous devons assistance et solidarité à des pays qui appartiennent à l'Union européenne, qui appartiennent à l'Alliance atlantique et qui sont au plus près de ce conflit", a-t-elle ajouté.