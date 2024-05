En déplacement à Pékin, Vladimir Poutine entretient sa proximité avec le président chinois Xi Jinping

Premier voyage de Vladimir Poutine depuis sa réélection, le président russe est en déplacement en Chine, jeudi 16 mai. Les deux pays entretiennent une amitié de longue date.

Une poignée de main, signe d'une réelle proximité. Entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, les relations internationales se développent et les coopérations prennent en importance. "Les relations russo-chinoises se sont développées de manière dynamique et ont atteint un niveau sans précédent. Elles reposent sur une base solide de bon voisinage, d'égalité, de respect mutuel et de soutien", a déclaré Vladimir Poutine, en déplacement à Pékin (Chine).

Des relations de plus en plus proches

Les deux pays trouvent chacun leur intérêt dans ces échanges. Pékin vend aux Russes des voitures et des composants électroniques, pendant que Moscou (Russie) écoule son gaz et son pétrole en Chine, faute de pouvoir le vendre aux Européens. Ce développement serait "également propice à la paix, à la stabilité et à la prospérité de cette région et du monde", assure XI Jinping, le président chinois. Les deux dirigeants se connaissent depuis onze ans. Peu après son investiture en 2013, Xi Jinping avait réservé son premier déplacement à Vladimir Poutine. Depuis, les rencontres se sont multipliées. Jamais Xi Jinping n'a jamais dénoncé la guerre en Ukraine menée par son homologue.