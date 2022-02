Emmanuel Macron en Russie : un début de négociation sur la situation en Ukraine ?

Après la Russie, Emmanuel Macron est arrivé mardi 8 février en Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. La veille, il s'est entretenu pendant plus de cinq heures avec Vladimir Poutine. Il a donné quelques détails sur la teneur de leur conversation.

Alors que l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN, Moscou se sent menacé par l'Occident. Le sujet a été au cœur des discussions lundi 7 février au Kremlin (Russie) où le président français a été reçu par son homologue russe. L'échange a duré plus de cinq heures. Malgré les désaccords, devant les caméras, Vladimir Poutine a laissé entrevoir un début de négociations sur la situation en Ukraine. Le sujet est inflammable. L'armée russe est aux portes de l'Ukraine.

Un Vladimir Poutine menaçant

En conférence de presse, la tension monte et Vladimir Poutine se montre menaçant envers les Occidentaux. "Si l'Ukraine est membre de l'Otan et récupère la Crimée par voie militaire, les pays européens seront entraînés dans un conflit avec la Russie. Vous n'aurez même pas le temps de réagir", a-t-il indiqué. Le lendemain matin, Emmanuel Macron assure avoir obtenu de Vladimir Poutine qu'il n'y ait pas de nouvelles escalades entre la Russie et l'Ukraine.