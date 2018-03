Éco : la Russie gagnée par la pauvreté

"Les prix sont insensés ! Et que va-t-il se passer ensuite ? Monteront-ils encore plus haut ?", s'inquiète Viatcheslav Semenovitch, mécanicien à la retraite. "Demandez-moi ce que je peux acheter. Rien du tout". Flambée des prix, croissance en berne, sanctions internationales liées à la crise ukrainienne et à l'annexion de la Crimée : depuis quatre ans, la Russie s'enfonce dans la précarité.

Vladimir Poutine populaire malgré tout

Selon la Banque mondiale, plus d'un Russe sur deux est en insécurité économique, la situation est particulièrement difficile dans les campagnes. Toujours populaire, Vladimir Poutine sait se maintenir à flot. Alors que les inégalités se creusent, il vient de promettre de diviser le taux de pauvreté par deux en six ans. Aujourd'hui, 10% des Russes détiennent 77% des richesses du pays.