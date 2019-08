Diplomatie : Emmanuel Macron continue le dialogue avec Vladimir Poutine

Le chef de l'État, Emmanuel Macron, reçoit Vladimir Poutine, lundi 19 août, dans le Var. Au menu des discussions il y a l'Iran et les tensions qui persistent dans sa région, mais aussi la Syrie et l'Ukraine, pour ne parler que des principaux dossiers. À cinq jours du sommet du G7 en France, dont la Russie a été exclue après l'annexion de la Crimée en 2014, Emmanuel Macron veut poursuivre ce dialogue, franc et direct comme disent les diplomates, qu'il a entamé dès son élection il y a deux ans avec son homologue russe.

Moscou, acteur incontournable

En effet, quoi que l'on pense en France de Vladimir Poutine et de son régime autoritaire, il est aujourd'hui un acteur incontournable sur la scène internationale. La France a multiplié les gestes envers Moscou ces derniers temps, en soutenant notamment le retour de la Russie au Conseil de l'Europe, explique Dominique Derda, le correspondant de France 2 en Russie.

