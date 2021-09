Désintox. Russie : Non, la victoire du parti de Vladimir Poutine aux élections législatives ne s'est pas faite avec « transparence et probité »

« Transparence et probité » : c’est en ces mots que la présidence russe s’est félicitée de la tenue des élections législatives. Sans surprise, celles-ci ont donné une large victoire au parti Russie Unie de Vladimir Poutine. « Je vous félicite tous pour cette victoire propre et honnête », a également affirmé l’un des dirigeants du parti, Andreï Tourtchak. Pourtant ni probité ni transparence n’étaient au rendez-vous.

D’abord ces élections se sont tenues en l’absence de candidats de l’opposition “hors-système”, c’est à dire pro-démocratie. Les quelques formations autorisées à se présenter, comme le Parti communiste de la fédération de Russie ou le Parti libéral-démocrate, sont ainsi connues pour être accommodantes avec le pouvoir en place. Même si, fait notable, le parti communiste a refusé de faire valider ses listes au Kremlin avant l’élection.

Ensuite, le déroulement du scrutin a été tout sauf tranquille. Sur les réseaux sociaux et dans les rares médias d’opposition, des dizaines de vidéos montrent des soupçons de manipulations de scrutin. Sur l’une d’entre elles, filmée par une caméra de vidéo-surveillance et publiée par le principal journal d’opposition Novaya Gazeta, on peut voir un homme, caché derrière un drapeau russe, en train de bourrer les urnes avec la complicité d’une femme qui tente de le cacher.

D’autres images, relayées cette fois par le média indépendant Mediazona, montrent un homme remplir une urne de bulletins qu’il a avait dissimulés sous son pull.

