Crise en Ukraine : que veut vraiment Vladimir Poutine ?

Pour comprendre les intérêts de Vladimir Poutine en Ukraine, il faut d'abord regarder vers les anciens pays du bloc de l'Est, entrés dans l'OTAN depuis 30 ans. "L'OTAN est aux portes de la Russie, et c'est le cauchemar maître du Kremlin", commente la journaliste Stéphanie Perez, présente, mercredi 23 février, sur le plateau du 20 Heures. "Aujourd'hui, deux autres de ses voisins les plus proches, l'Ukraine et la Géorgie, tapent à leur tour à la porte de l'OTAN, et ça accentue encore un peu plus son sentiment d'insécurité", poursuit la journaliste.

Une "finlandisation" de l'Ukraine ?

Vladimir Poutine estime également que l'Ukraine n'est pas un état légitime, "donc il estime qu'elle n'a pas le droit d'avoir son armée", indique Stéphanie Perez. L'Ukraine compte environ 150 000 soldats mobilisables, près de 2 500 chars, et 300 avions et hélicoptères. Vladimir Poutine "ferait bien de l'Ukraine une sorte de Finlande. C'est pour cela qu'on parle de finlandisation", ajoute-t-elle. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Finlande, qui était alliée de l'Allemagne nazie, a signé un accord de paix avec la Russie, se soumettant à une "stricte neutralité".