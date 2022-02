Crise en Ukraine : la joie des séparatistes pro-russes à Donetsk

À Donetsk et Louhansk, les deux territoires pro-russes, le mardi 22 février a rimé avec célébrations. De nombreux habitants mettent beaucoup d'espoir dans l'arrivée des soldats russes.

L'annonce de Vladimir Poutine a été célébrée par quelques partisans dans le centre de Donetsk, avec l'hymne et des drapeaux russes. Pour eux, la victoire est grande, et synonyme d'une première étape avant d'intégrer la Russie. Dans la nuit, des habitants ont filmé des colonnes de blindés. Au matin du mardi 22 février, l'armée russe est invisible. Des hommes sont malgré tout venus se porter volontaires pour combattre dans les rangs des forces séparatistes. "J'ai beaucoup d'espoir dans les soldats russes. Sans eux, on ne peut pas battre l'armée ukrainienne", confie l'un d'eux.



La Russie, un protecteur ?

De nombreux habitants disent voir la Russie comme un protecteur, après huit ans de conflit avec l'Ukraine. Dans un village situé à quelques kilomètres de la ligne de front, la nuit a été calme, contrairement aux jours précédents. Dans l'après-midi, des images parvenues de Russie montrent des militaires semblant se diriger vers les zones séparatistes, même s'ils n'y sont officiellement toujours pas.