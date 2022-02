Crise en Ukraine : Emmanuel Macron doit s’entretenir par téléphone avec Vladimir Poutine

La tension est à son paroxysme entre la Russie et l'Ukraine. La Russie a lancé de nouvelles manœuvres navales en Mer Noire, dans la matinée du samedi 12 février. Pour la Maison Blanche, il n’y a pas de doute, Vladimir Poutine a le projet d'envahir l'Ukraine. Emmanuel Macron devait s'entretenir il y a une demi-heure par téléphone avec Vladimir Poutine. En direct de l'Élysée, le journaliste Jeff Wittenberg nous explique le but de cet appel.

"Emmanuel Macron se voit en artisan de la désescalade", explique le journaliste Jeff Wittenberg, en direct de l'Élysée. Le président français a en tout cas cherché à désamorcer le conflit notamment en rendant visite au président russe, Vladimir Poutine, ce qui a donné lieu à 5h de tête-à-tête. "Le coup de téléphone, qui a en principe commencé à 12h30 (...) s’inscrit dans cette même ligne", précise le journaliste.

Des ressortissants appelés à quitter l’Ukraine

Un autre appel téléphonique devrait avoir lieu entre le président russe et Joe Biden, le président des États-Unis. "Les fils du dialogue ne sont donc pas rompus mais la situation est à son maximum", juge Jeff Wittenberg. Les Américains et les Britanniques ont d’ailleurs d'ores et déjà demandés à leurs ressortissants de quitter l’Ukraine sans délai.