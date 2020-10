Conflit dans le Haut-Karabakh : pourquoi la région est si convoitée

Le Haut-Karabakh est un minuscule territoire âprement disputé aux confins du Caucase. L’enclave au cœur de l’Azerbaïdjan compte 148 000 habitants, majoritairement des Arméniens. La zone est sous l’influence de deux grandes puissances, la Russie et la Turquie, et suscite beaucoup de convoitises.



Un objectif commun à la Russie et la Turquie

Depuis la chute de l’URSS et les années de guerre entre l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, soutenu par l’Arménie, l’Azerbaïdjan n’a jamais renoncé à récupérer ce territoire. Les Turcs soutiennent l’Azerbaïdjan musulman, les Russes vendent des armes aux deux camps. "La Turquie et la Russie ont un objectif commun qui est d’exclure les occidentaux de ce terrain de guerre et de régler les choses entre elles", affirme Guillaume Perrier, auteur du livre Dans la tête de Recip Tayyip Erdogan.







Le JT

Les autres sujets du JT