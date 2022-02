Annonce de Vladimir Poutine : une guerre de grande ampleur est redoutée en Ukraine

La déclaration de Vladimir Poutine sur la reconnaissance ou non de l’indépendance des territoires séparatistes pro-russes en Ukraine interviendra peut-être sous peu. Cela serait une ligne rouge pour les Ukrainiens. Dorothée Olliéric, en direct de Kiev, nous décrit l’atmosphère qui règne ce lundi 21 février en Ukraine.

C’est plus que de l’inquiétude, c’est de la stupeur. En ce moment même, le président ukrainien Zelensky a réuni son conseil de sécurité, indique Dorothée Olliéric, en direct de Kiev. Alors, si la ligne rouge est franchie, "ça équivaut pour lui tout simplement à une déclaration de guerre".



Les troupes russes pourraient se déployer dans le Donbass

La journaliste précise qu’il s’agit "d’une atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et concrètement, les troupes russes pourraient se déployer dans le Donbass et lancer cette offensive tant redoutée". On craint une guerre de grande ampleur, "qui pourrait viser également Kiev, la capitale de l’Ukraine", déclare la journaliste, envoyée spéciale à Kiev.