Il existe beaucoup de stéréotypes sur les prénoms, mais déterminent-ils réellement notre avenir et qui nous sommes ? C’est la question posée par Mina Soundiram, journaliste chez Brut, à Anne-Laure Sellier, une psychologue sociale et cognitive. Et voici ses réponses.

“Je vous assure qu’en entretien d’embauche, ressembler à son prénom, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ne pas y ressembler, ça va, tout au long de l'entretien, mettre les gens dans un état de je ne sais quoi, de malaise.”

“L'orthographe non conventionnelle, c’est très clair : c’est handicapant”

D’après Anne-Laure Sellier, il peut exister une certaine corrélation entre les prénoms et l’avenir scolaire voire professionnel. “Le sociologue Baptiste Coulmont a montré que certains prénoms sont corrélés, alors ce n'est pas un phénomène de cause à effet, mais il y a une corrélation entre certains prénoms et les mentions “très bien” au bac. On observe que les Constance aujourd’hui ont davantage mention “très bien” au bac que les Kylian”, explique l’experte.

Ces observations, elles dépendent cependant de plusieurs variables comme le statut socio-économique. “Ce n’est pas parce que Constance a “très bien” au bac aujourd’hui qu’en appelant votre bébé Constance l’an prochain, dans vingt ans, ce sera encore le cas”, précise Anne-Laure Sellier. Au niveau psychologique, aucun scientifique n’a pour le moment prouvé qu’il existait un lien entre notre personnalité et le prénom qui nous a été attribué. “Il est hors de question, en 2022, au moins, de dire qu’il y a une personnalité associée à votre prénom.”