Complément d'enquête / France 2

En février 2020, Benjamin Griveaux se retire de la course à la mairie de Paris après la diffusion d’une vidéo intime. Quelques jours plus tard, Mimi Marchand vend à "Paris Match" les images de l’interpellation du couple impliqué dans cette affaire de sextape. Une "paparazzade" organisée avec l'aide de certains policiers ? Extrait de "Complément d'enquête" du 13 janvier 2022.

Benjamin Griveaux était bien parti pour décrocher la mairie de Paris. La Macronie croyait en lui, et Mimi Marchand, reine des paparazzis, amie et conseil en image du couple présidentiel, l’accompagnait dans sa communication ("Complément d'enquête" a retrouvé les factures dans ses comptes de campagne). Le couple Griveaux était mis en scène dans la presse people, la "méthode Mimi" fonctionnait… jusqu'au jour où tout explose avec la diffusion d’une vidéo intime. L’ancien porte-parole du gouvernement est contraint de jeter l'éponge.

Une vengeance de Mimi Marchand ?

Quelques jours plus tard, "les diaboliques qui ont fait chuter le candidat" et leur interpellation font la une de Paris Match... photos et vidéo à l'appui. Un "scoop" fourni par l'agence de Mimi Marchand, Bestimage. Alexandra de Taddeo et Piotr Pavlenski sont mis en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée : d'une liaison avec le candidat, elle avait conservé une vidéo intime, lui l'a diffusée sur internet. Le couple a raconté à "Complément d'enquête" que cet épisode serait, selon eux, le fruit d’une vengeance de Mimi Marchand.

"Je crois comprendre qu'il y a eu, à un moment ou à un autre, corruption et entente entre des policiers et Mimi Marchand, ses paparazzis, ses 'barbouzes'… et qu'ils se sont mis d'accord pour organiser ces 'paparazzades'. Et vendre, ensuite, les photos aux médias". Alexandra de Taddeo à "Complément d'enquête"

Le lendemain de la démission du candidat, tous deux se cachent, mais sont interpellés sous les flashs, dans le 16e arrondissement… Comment les photographes de Mimi Marchand font-ils pour être toujours au bon endroit, au bon moment ? Ont-ils été prévenus par les policiers ?

Violation du secret professionnel

Dans cette affaire, ce serait plutôt l’inverse, comme le raconte Mimi Marchand lors de son audition devant la police des polices, dont "Complément d'enquête" a pu consulter le procès-verbal. "Le couple sort, et [le photographe] me dit qu'il a appelé les flics qui n'étaient pas là (...) et ce afin qu'ils soient interpellés. Puis sur la voie publique, ils font les photos de l'interpellation."

Un officier de police a été suspendu : il aurait rédigé un faux procès-verbal de surveillance. Michèle Marchand et son photographe, eux, sont poursuivis pour recel de violation du secret professionnel.

Extrait de "De 'Voici' à l’Elysée : Mimi Marchand, l’influente de la République", un portrait à voir dans "Complément d'enquête" le 13 janvier 2022.

