Sommet européen du Partenariat oriental : les tensions entre la Russie et l'Ukraine au cœur des discussions

Les dirigeants européens se réunissent mercredi 15 décembre à Bruxelles (Belgique). Les tensions entre l'Ukraine et la Russie seront au cœur des discussions de ce sommet européen du Partenariat oriental. "La situation est jugée très préoccupante par de nombreux diplomates, ici à Bruxelles. Des dizaines de milliers de soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles pour le 8 Heures de France 2.



Une désescalade attendue

Ce sommet s'ouvrira dans l'après-midi avec le Partenariat oriental, un groupe de pays situés à l'est de l'Europe. Il réunit l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. "Et juste avant ce sommet, Emmanuel Macron rencontrera en privé le président ukrainien pour évoquer ces tensions avec la Russie", poursuit Julien Gasparutto. Le chef de l'Etat s'est par ailleurs entretenu avec Vladimir Poutine, mardi. "Pour les Européens, à ce stade, l'objectif est la désescalade, et donc la dissuasion, ajoute le journaliste. Les 27 rediront que si la Russie intervient en Ukraine, elle s'exposera à de très lourdes sanctions, mais cette politique de sanctions est déjà en place depuis sept ans, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, et jusqu'ici, elle n'a pas vraiment porté ses fruits."