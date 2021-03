Sibérie : itinéraire d'un camion de livraison sur les routes de l'impossible

Cap sur la Sibérie, en Russie, l'un des territoires les plus froids du monde. Dans des régions quasiment inaccessibles, un seul camion effectue des livraisons. Le véhicule doit rouler sur des chemins cabossés et des lacs gelés, pour un itinéraire de l'impossible qui ne laisse aucun droit à l'erreur. Dans des recoins où la température peut atteindre -60°C, ce camion est un lien indispensable, et son parcours dure plusieurs jours.

Un chargement minutieux

"Il n'y aura rien, personne, pas d'habitation, pas âme qui vive", prévoit Mikhaïl Vilkov, chauffeur routier avant le départ. Tout commence à Iakoutsk, la capitale régionale. Dans un entrepôt, c'est le rush, car il ne reste que quelques semaines avant la fermeture de la route à cause de la fonte des neiges du printemps. Alors, on charge le camion, mais pas n'importe comment. "Il faut bien serrer, pour pas que ça se balade de gauche à droite", explique l'un des employés. Ce sont 12 tonnes de fruits et légumes qui doivent être transportés, et pour éviter de geler, le véhicule frigorifique a été bricolé en camion chauffant. À partir de là, le moteur ne sera plus coupé jusqu'à l'arrivée, 1 300 km plus loin, au nord du cercle polaire.