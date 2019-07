Russie : un lac aux allures de plage paradisiaque s'avère être une décharge industrielle

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une eau turquoise qui ressemble à celle des Maldives. Aux abords de ce lac russe, des séances photo s'improvisent tous les jours. Mais ce décor paradisiaque est en réalité une décharge industrielle utilisée par la centrale thermique de Novossibirsk, en Sibérie.

Des métaux lourds dangereux pour la santé

"J'ai découvert ce lac grâce à des amis, beaucoup d'images ont commencé à apparaître partout, avec ces eaux bleues. J'ai commencé à chercher des informations, j'ai découvert que c'était une décharge industrielle. Il s'avère que c'est un liquide toxique et peut-être même que nous risquons d'être empoisonnées par l'air aussi", indique la photographe Alyona. Ce lac artificiel contient des métaux lourds et des sels corrosifs dangereux pour la santé. Face à la polémique et à l'affluence, le directeur de la centrale a interdit l'accès au public vendredi 12 juillet.