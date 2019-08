Russie : un avion percute des oiseaux et atterrit dans un champ

L'appareil a fini sa course dans un champ de maïs. Jeudi 15 août, un Airbus A321 a dû atterrir d'urgence en Russie, à 1 km de l'aéroport, après avoir percuté un vol d'oiseaux. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés dans les moteurs de l'avion provoquant d'importantes perturbations. "On était tous cramponnés à notre destin quand l'avion a durement percuté le sol, j'avais mon bébé dans les bras, j'ai eu la peur de ma vie", raconte une femme présente à bord.

Un acte héroïque

Le ministère de la Santé dénombre 23 blessés, dont neuf enfants. Le sang-froid et le professionnalisme des pilotes ont été salués par les passagers arrivés sains et saufs. Un acte qualifié d'héroïque et loué sur les réseaux sociaux. Pour tenter de comprendre les circonstances de cet atterrissage d'urgence, une enquête a été ouverte par les autorités russes.

Le JT

Les autres sujets du JT