Russie : troisième vague de répression contre la presse

Depuis un an, plusieurs médias indépendants et journalistes ont été classés agents de l'étranger. Ce statut le soumet je ne comprends pas à une bureaucratie plus importante qui gêne leur travail. Ils doivent l'afficher sur chacune de leurs publications. Cela peut dissuader certains lecteurs et effraie les annonceurs. Ça gêne aussi le travail des journalistes pour avoir accès aux sources d'informations au sein du Kremlin.

Le web après la TV et la presse écrite

C'est la troisième vague d'entrave à la presse en Russie. Dans les années 2000, il y a eu la reprise en main de la télévision puis des oligarques proches du pouvoir ont racheté plusieurs journaux papier. Ce sont maintenant des médias en ligne qui sont frappés par ce statut d'agent de l'étranger. Les journalistes indépendants existent toujours. L'un d'eux vient de recevoir le prix Nobel de la paix, mais leur travail est chaque jour un peu plus difficile.