Prix Nobel de la paix : les journalistes Maria Ressa et Dimitri Muratov récompensés

Les journalistes Maria Ressa, Philippino-Américaine, et Dimitri Muratov, d’origine russe, ont remporté le prix Nobel de la paix, vendredi 8 octobre.

Une victoire pour la liberté d’expression et d’information. Deux journalistes sont les lauréats du prix Nobel de la paix, vendredi 8 octobre. Il s’agit de la Philippino-Américaine, Maria Ressa, et du journaliste russe, Dimitri Muratov. La première a fondé son média de journalisme d’investigation pour dénoncer les abus de pouvoir et l’autoritarisme aux Philippines. "Cela montre que le comité du Nobel de la paix a compris qu’un monde sans faits, signifie un monde sans vérité ni confiance", détaille la PDG de Rappler.

La liberté d’expression, un défi en Russie

Dimitri Muratov est le fondateur et rédacteur en chef du journal russe Novaïa Gazeta. Il est l’une des dernières voix indépendantes dans la Russie de Vladimir Poutine. Il évoque régulièrement des thèmes tels que la corruption, les violences policières, les arrestations illégales ou la fraude électorale. Le président russe a salué le talent et le courage du journaliste, alors que la liberté d’expression se paie cher dans le pays : six reporters du journal ont perdu la vie.