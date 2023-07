Russie : les appareils Apple bannis de plusieurs ministères

Selon les services russes de renseignements, des téléphones de la marque américaine auraient servi à espionner des fonctionnaires, sur fond de guerre en Ukraine.

Des milliers de fonctionnaires russes contraints de lâcher leur iPhone ou iPad. A compter du lundi 17 juillet, les employés de certains ministères et entreprises d'Etat n'ont plus le droit d'utiliser les appareils de la marque américaine Apple à des fins professionnelles. Selon l'agence officielle TASS, cette décision fait suite à une alerte datant du 13 juillet et émanant du FSB, les services russes de renseignement. Ces derniers auraient découvert une "campagne d'espionnage américaine" sur des "milliers d'appareils".

Cette interdiction prenait effet lundi au ministère russe du Commerce, ainsi qu'au ministère du Développement numérique et au sein de Rostec, l'entreprise publique en charge des hautes technologies civiles et militaires. Comme l'a rapporté le Financial Times, tous les appareils Apple sont concernés par cette mesure, des téléphones aux montres connectées. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le Kremlin pousse par ailleurs les entreprises des "secteurs critiques" à se tourner vers des solutions technologiques développées en Russie, plutôt que des systèmes américains ou européens par exemple.

Dans cette affaire, le FSB assure avoir détecté des virus dans des milliers d'appareils, parfois au sein d'ambassades. Les services secrets russes accusent même la société Apple, basée en Californie, de "travailler étroitement" avec la NSA, l'agence américaine en charge du renseignement et la sécurité numérique.