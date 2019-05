Russie: 41 morts dans l'atterrissage d'urgence d'un avion

C'est une boule de feu sur le tarmac du principal aéroport de Moscou (Russie). L'avion de la compagnie Aeroflot s'embrase après cet atterrissage d'urgence. L'appareil, qui avait décollé quelques minutes plus tôt, était rempli de kérosène. Quelques rescapés s'échappent par les toboggans. 37 personnes vont survivre, 41 ont trouvé la mort. "Les blessures les plus graves parmi les survivants sont dues à l'inhalation de fumées et à des brûlures. De nombreuses personnes sont touchées aux bras et aux jambes", explique Veronika Skvortsova, ministre de la Santé.

Un lancement déjà endeuillé

L'avion qui devait rallier Mourmansk, au nord de la Russie, a brusquement fait demi-tour, quelques minutes après son décollage pour une raison indéterminée. Le Soukhoï Superjet impliqué dans ce crash est le premier avion civil conçu par la Russie postsoviétique. Son lancement avait été endeuillé par un accident en mai 2012, dans un vol de démonstration en Indonésie, qui avait fait 45 morts.

