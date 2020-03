L'activiste russe Piotr Pavlenski mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour violences aggravées lors de la soirée du 31 décembre

Il est placé sous contrôle judiciaire avec obligation de voir un psychiatre.

L'activiste russe Piotr Pavlenski est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour violences aggravées lors de la soirée du 31 décembre, annonce son avocat Yassine Bouzrou à franceinfo, mardi 3 mars. Déjà poursuivi dans l'affaire des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, il a été mis en examen mardi pour "violences aggravées" lors d'une rixe le soir du Nouvel An et laissé libre sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir donné des coups de couteaux à deux hommes lors d'une fête dans un appartement.

Obligation de soins psychiatriques

"M. Pavlenski a été mis en examen pour des violences aggravées, le magistrat instructeur a décidé de placer M. Pavlenski sous contrôle judiciaire en ne suivant pas les réquisitions du ministère public, qui demandait un placement en détention", a déclaré Yassine Bouzrou à l'issue de l'audition de son client au Palais de justice. L'activiste russe a dénoncé l'obligation de soins psychiatriques, "une oppression" selon lui, demandée dans le cadre de ce contrôle judiciaire.