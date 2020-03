Piotr Pavlenski a sorti un couteau de sa poche et "m’a enfoncé la lame dans ma jambe droite", affirme l'un des blessés de la rixe du Nouvel an

Le parquet a demandé la mise en détention provisoire de Piotr Pavlenski en cas de mise en examen.

L'un des deux hommes qui ont porté plainte pour "violences volontaires avec arme" contre Piotr Plavenski, après une rixe le soir du Nouvel an, à Paris, affirme que l'activiste russe a sorti "un couteau de sa poche ou à hauteur de sa ceinture abdominale" et le lui a enfoncé dans la jambe, selon son audition devant les policiers que franceinfo a pu consulter. Piotr Pavlenski est auditionné mardi 3 mars par un juge d'instruction sur cette affaire. Une troisième personne a déposé plainte pour "violences volontaires".

Le jeune homme de 22 ans entendu par la police explique être arrivé vers 1 heure du matin dans un appartement du 6e arrondissement qui appartient aux parents la petite amie de Juan Branco, un avocat proche de Piotr Pavlenski. Il dit avoir été "été bien accueilli", par des gens "assez alcoolisés" mais dans une ambiance "bon enfant". Le SMS envoyé invitait à une "fête souveraine, massive et postcrépusculaire". "Vos compagnes et compagnons sont les bienvenus, votre amour et vos ivresses également", indiquait encore l'invitation.

"Il a enfoncé la lame dans ma jambe droite"

Le plaignant indique ensuite s’être rendu dans la cuisine pour discuter vers 2 heures du matin. Il constate alors que l’un de ses amis a un différend avec Piotr Pavlenski. "Le ton était agressif et je me suis approché pour calmer les esprits", explique-t-il.

Il affirme avoir vu Piotr Pavlenski "sortir un couteau de sa poche ou à hauteur de sa ceinture abdominale. Il me semble mais je ne peux être affirmatif, qu’il s’agissait d’un cran d’arrêt". Or, depuis sa condamnation en 2019 pour l'incendie de la succursale de la Banque de France, Piotr Pavlenski a notamment interdiction de porter une arme pendant cinq ans. Ce témoignage pourrait donc être un motif pour révoquer son sursis de deux ans de prison.

Le plaignant explique ensuite avoir saisi le poignet de Piotr Pavlenski pour tenter de faire tomber son arme. "D’autres personnes ont tenté de le maîtriser car il était hyper nerveux et hystérique. Tout le monde hurlait dans la pièce. C’était le brouhaha complet". Il s'est retrouvé au sol avec l'activiste russe et, selon son récit aux policiers, "il a enfoncé la lame dans ma jambe droite".

Piotr Pavlenski blessé

Il va ensuite s’asseoir plus loin et constate qu’il saigne abondamment et décide alors de quitter l'appartement avec ses amis, alors que la bagarre continue dans la cuisine. Il se rend à l'hôpital où il reçoit trois points de suture et cinq jours d’ITT. Il apprend alors que son ami dit avoir été blessé par un coup de couteau au visage donné aussi par Piotr Pavlenski.

De son côté, Piotr Pavlenski conteste avoir porté des coups de couteau. Il apparaît aussi selon plusieurs témoignages qu’il a lui aussi été blessé dans cette rixe. Ce mardi matin, il sera accompagné au palais de justice et devant la juge d’instruction par son avocat Yassine Bouzrou. En cas de mise en examen dans le dossier de la rixe, le parquet de Paris réclame son placement en détention provisoire. L'activiste russe est déjà mis en examen pour avoir mis en ligne les vidéos intimes de Benjamin Griveaux.