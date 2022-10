Pénurie de carburant : quand la propagande russe se moque des files d'attente dans les stations-service françaises

La grève des raffineries et la hausse des prix des carburants en France sont un sujet d'attention particulier en Russie. Notamment parce que cette flambée des prix à la pompe en Europe de l'Ouest est la conséquence directe des sanctions imposées à Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. De quoi alimenter la propagande des médias d'Etat, comme la chaîne Pervy Kanal.

Dans les journaux de la première chaîne russe, le ton est tout de suite donné. Les pays de l'Union européenne ont bien cherché cette hausse des prix explique d'entrée de jeu la présentatrice vedette Ekaterina Berezovskaia, lors de son journal de 21h dimanche 16 octobre. "Le gaz, le pétrole et les larmes de l'Union européenne", lance-t-elle. "Les habitants de la vieille Europe doivent choisir : faire le plein ou s'acheter à manger !", poursuit-elle, presque ironique.

Une France dans le chaos

Elle fait ensuite référence à une déclaration du chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borell : "Selon lui, l'Union européenne est un jardin, et le reste du monde une jungle", relate Ekaterina Berezovskaia. Des propos qui ont effectivement été tenus et qui ont évidemment fait polémique en Russie. Un reportage montre ensuite, documents d'archives à l'appui que "c'est dans ce jardin que sont nés le national-socialisme allemand ou encore le fascisme italien", commente un journaliste.

Viennent ensuite des images, reprises sur les sites Internet de nos confrères de France 24 ou de BFMTV, illustrant la pénurie de carburants dans l'Hexagone. La France y est alors présentée comme un pays où règne le chaos : on aperçoit un montage rapide entre plusieurs vidéos où des policiers poussent leur voiture après une panne, ou encore une autre, qui a fait un carton sur le réseau social TikTok, où deux hommes remplissent un sac poubelle avec de l'essence. Un reportage qui tourne la situation en dérision, et qui montre un mécontentement grandissant en France, mais aussi en Italie et en Allemagne.

Pour conclure, la présentatrice glisse que cette situation profite aux Etats-Unis, qui vendent, selon elle, leur gaz quatre fois plus cher en Europe que chez eux.